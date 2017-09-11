Чыонг Тхи Май: Обучавшиеся в свое время в Азербайджане и изучавшие нефтяную сферу вьетнамцы ныне занимают высокие посты

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Находящаяся в Баку делегация во главе с секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Чыонг Тхи Май сегодня посетила штаб правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, с гостями встретились заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Мубариз Гурбанлы, депутат Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

На встрече А.Ахмедов заявил о сотрудничестве между Азербайджаном и Вьетнамом и подчеркнул, что данный визит создаст условия для еще большего развития связей.

Выразив удовлетворение встречей, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Чыонг Тхи Май отметила о наличии в Азербайджане социально-экономического развития, что создает условия для улучшения социального благополучия населения.

Она заявила о наличии традиционных отношений сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом и особо подчеркнула, что обучавшиеся в свое время в Азербайджане и изучавшие нефтяную сферу вьетнамцы ныне занимают в ее стране высокие посты.

Гостья добавила, что взаимные визиты руководителей наших стран еще больше укрепляют сотрудничество между двумя государствами.