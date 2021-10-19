Члены парламента Великобритании поздравили азербайджанский народ

Члены палат Лордов и Общин парламента Великобритании поздравили азербайджанский народ с 30-летием восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Члены палат Лордов и Общин парламента Великобритании поздравили азербайджанский народ с 30-летием восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Британии.

Депутат Палаты общин, председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании Боб Блекман в своем личном аккаунте в соцсетях поделился публикацией, где подчеркнул, что долгие годы является другом Азербайджана и поздравил азербайджанский народ.

Еще один член Палаты лордов - Лорд Шейх поделился в личном аккаунте в Twitter текстом письма, адресованного послу Азербайджана в Великобритании Элину Сулейманову в связи с 30-летием восстановления независимости.

Он добавил, что путь развития, пройденный Азербайджаном в качестве независимой страны, достоин подражания.