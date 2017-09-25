Члены делегации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга встретились с русской общиной Баку

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Члены официальной делегации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга во главе с председателем структуры Вячеславом Макаровым встретились в Баку с представителями русской общины Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, В.Макаров заявил, что национально-культурные автономии вносят большой вклад в сближение народов, развитие дружеских связей между государствами, создание единого культурного пространства.

"Санкт-Петербург – многонациональный город, где в мире и согласии живут представители около двухсот наций, народностей, национальных и этнических групп. Их диаспоры активно сотрудничают в целях достижения единства и согласия в обществе. Русская община Азербайджана также ведет большую работу по укреплению дружбы между нашими государствами, популяризации истории и культуры русского народа", - сказал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.