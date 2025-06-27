Члены ОЧЭС выразили благодарность Азербайджану за успешное председательство

Члены Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) в ходе 50-го юбилейного заседания Совета глав МИД в формате видеоконференции выразили Азербайджану благодарность за успешное председательство.

Члены Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) в ходе 50-го юбилейного заседания Совета глав МИД в формате видеоконференции выразили Азербайджану благодарность за успешное председательство.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по реализации существующих инициатив и новых проектов в рамках ОЧЭС по различным направлениям, результатам деятельности различных отраслевых Рабочих групп Организации, развитию отношений ОЧЭС-ЕС и реализации экономической повестки организации.

Кроме того, учитывая особую роль сотрудничества с аффилированными структурами ОЧЭС, было рассмотрено взаимодействие с ними и обсуждены будущие возможности для укрепления текущего сотрудничества.

Затем выступили руководители делегаций стран-членов о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в регионе ОЧЭС, Совет министров принял соответствующие решения, рекомендации и резолюции.

Страны-члены и Генеральный секретарь ОЧЭС в своих выступлениях выразили благодарность азербайджанской стороне за активную, инклюзивную и эффективную координацию и продвижение деятельности организации в качестве председательствующей страны под лозунгом "Укрепление связей, содействие развитию" в течение последних шести месяцев. В конце встречи председательство в организации было передано Болгарии на следующие шесть месяцев.

В период председательства Азербайджана была проведена последовательная и целенаправленная работа по углублению регионального экономического сотрудничества в рамках ОЧЭС, содействию интеграции в сферах транспорта, энергетики, цифровизации и торговли. Азербайджан также председательствовал в Деловом совете ОЧЭС и Парламентской Ассамблее ОЧЭС (ПАЧЭС) и уделял особое внимание укреплению сотрудничества между соответствующими органами государств-членов в рамках этого формата.