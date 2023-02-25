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Члены международной коалиции посетили "Коридор смерти", где были убиты сотни ходжалинцев

Члены международной коалиции посетили "Коридор смерти", где были убиты сотни ходжалинцев В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида представители международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" ("Khojaly: Reconcile to Recognize Coalition") посетили расположенный между Ходжалы и Агдамом "Коридор смерти", где были убиты сотни пы
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 14:38
Члены международной коалиции посетили Коридор смерти, где были убиты сотни ходжалинцев

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида представители международной коалиции "Ходжалы: Признай ради примирения" ("Khojaly: Reconcile to Recognize Coalition") посетили расположенный между Ходжалы и Агдамом "Коридор смерти", где были убиты сотни пытавшихся спастись мирных ходжалинцев.

Как сообщает Report, иностранные правозащитники – члены коалиции встретились с очевидцами Ходжалинской трагедии.

Затем в память о невинных жертвах трагедии на территории были высажены оливковые деревья и установлен специальный постер коалиции с надписью: "Доверие невозможно без справедливости, примирение невозможно без доверия".

В заявлении международной коалиции, озвученном председателем Федерации прав человека Италии Антонио Станго отмечается, что путь к миру пролегает через справедливость, а устойчивого мира можно достичь только с устранением последствий военных преступлений прошлого.

В рамках визита в Азербайджан гости посетили в Агдаме Джума-мечеть и Аллею шехидов. На встрече, организованной в спецпредставительстве президента Азербайджана в Карабахе, гостям была представлена информация о работах по восстановлению религиозных и культурных памятников в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Koalisiyanın üzvləri xocalıların qətlə yetirildiyi “Ölüm dəhlizinə” səfər ediblər

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