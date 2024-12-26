Члены Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Ильхаму Алиеву

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера "Азербайджанских авиалиний".

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера "Азербайджанских авиалиний".

Как передает Report, в письме говорится:

"Глубоко опечалены ужасным известием о гибели людей в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви выражаем глубокие соболезнования Вашему превосходительству, семьям и близким погибших, разделяем Вашу скорбь, заявляем о нашей поддержке и желаем скорейшего выздоровления раненым.

Ваше превосходительство, просим принять наше высочайшее почтение.

С уважением,

Вайра Вике-Фрейберга

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах

Исмаил Серагельдин

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах

Мария Фернанда Эспиноса

председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Эквадора в 2017-2018 годах

Росен Плевнелиев

Президент Болгарии в 2012-2017 годах

Иво Йосипович

Президент Хорватии в 2010-2015 годах

Филип Вуянович

Президент Монтенегро в 2003-2018 годах

Златко Лагумджия

премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах

Эка Ткешелашвили

заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах

Волкан Бозкыр

председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Петр Стоянов

Президент Болгарии в 1997-2002 годах

Вук Еремич

председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН".