Члены Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Ильхаму Алиеву

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера "Азербайджанских авиалиний".
Как передает Report, в письме говорится:
"Глубоко опечалены ужасным известием о гибели людей в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
От имени членов Международного центра Низами Гянджеви выражаем глубокие соболезнования Вашему превосходительству, семьям и близким погибших, разделяем Вашу скорбь, заявляем о нашей поддержке и желаем скорейшего выздоровления раненым.
Ваше превосходительство, просим принять наше высочайшее почтение.
С уважением,
Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах
Мария Фернанда Эспиноса
председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Эквадора в 2017-2018 годах
Росен Плевнелиев
Президент Болгарии в 2012-2017 годах
Иво Йосипович
Президент Хорватии в 2010-2015 годах
Филип Вуянович
Президент Монтенегро в 2003-2018 годах
Златко Лагумджия
премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах
Эка Ткешелашвили
заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах
Волкан Бозкыр
председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Петр Стоянов
Президент Болгарии в 1997-2002 годах
Вук Еремич
председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН".