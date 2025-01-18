Члены Конгресса США выступили с заявлениями по случаю годовщины трагедии 20 Января

Сопредседатели Рабочей группы Конгресса США по Азербайджану - член Палаты представителей от Демократической партии штата Теннесси Стив Коэн (Steve Cohen) и представитель Республиканской партии штата Алабама Роберт Адерхолт - выступили с заявлениями, посвя

Сопредседатели Рабочей группы Конгресса США по Азербайджану - член Палаты представителей от Демократической партии штата Теннесси Стив Коэн (Steve Cohen) и представитель Республиканской партии штата Алабама Роберт Адерхолт - выступили с заявлениями, посвященными 35-й годовщине трагического события 20 Января – Дня всенародной скорби.

Как сообщает американское бюро агентства Report , Стив Коэн в своем заявлении отметил, что вспоминает трагический Черный январь который стал одной из самых печальных страниц в истории Азербайджана.

Конгрессмен подчеркнул, что в ночь на 20 января тысячи советских военнослужащих при поддержке танков и бронетехники атаковали столицу Баку, открыв огонь по мирным демонстрантам, включая пожилых людей и женщин. В результате этой агрессии погибли 147 человек, около 800 получили ранения, сотни протестующих были арестованы, а несколько человек пропали без вести.

В заявлении также упоминается отчет организации Human Rights Watch под названием "Черный январь в Азербайджане", в котором описываются многочисленные нарушения прав человека, произошедшие во время нападения на Баку, включая атаки на медицинский персонал, машины скорой помощи и даже больницы. Стив Коэн выразил соболезнования семьям погибших.

Кроме того, в заявлении отмечено, что США были одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, а дипломатические отношения между странами были установлены 28 февраля 1992 года. Было подчеркнуто, что США и Азербайджан остаются стратегическими союзниками, разделяя общие интересы на международной арене.

В качестве сопредседателя Рабочей группы Стив Коэн призвал своих коллег признать память граждан Азербайджана, пожертвовавших своими жизнями ради независимости, а также проявить приверженность демократическим ценностям, за которые они боролись.

В своем заявлении Роберт Адерхолт также отметил, что 35-я годовщина Черного января вспоминается в дружественной и партнерской стране - Азербайджанской Республике. Он заявил, что это событие стало началом конца советского господства в Азербайджане и символом долгого периода оккупации и угнетения в XX веке.

Конгрессмен отметил, что несмотря на жестокости, произошедшие 19 января 1990 года, когда советские войска убили более 100 азербайджанских демонстрантов и ранили сотни людей, народ Азербайджана продолжал свои мирные протесты вплоть до обретения независимости 18 октября 1991 года.

Роберт Адерхолт призвал своих коллег присоединиться к нему в почтении памяти жертв Черного января и выразил поддержку народу Азербайджана в его стремлении к свободной и независимой жизни. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать право азербайджанского народа на свободу.