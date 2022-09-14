Члены Кабмина Турции выразили соболезнования Азербайджану

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу и министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дерья Янык выразили соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью десятков военнослужащих в результате нападений ВС Армении.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу и министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дерья Янык выразили соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью десятков военнослужащих в результате нападений ВС Армении.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Сойлу написал в соцсетях о том, что выражает соболезнования братскому азербайджанскому народу в связи с гибелью военнослужащих на госгранице Азербайджана и Армении, желает шехидам упокоения душ.

Министр по делам семьи и соцуслуг подчеркнула, что Турция всегда будет рядом с братским Азербайджаном.

"Желаю упокоения душ азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате подлого нападения на границе Азербайджана и Армении, а их семьям - терпения. Выражаю дружескому азербайджанскому народу свои соболезнования", - написала министр.