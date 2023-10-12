Члены азербайджанской общины провели акцию протеста перед зданием Международного суда ООН в Гааге.
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Акция началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Демонстранты в своих заявлениях напомнили об агрессорской политике Армении, этнических чистках, геноциде, актах вандализма, минном терроре против Азербайджана и нашего народа на протяжении почти 30 лет.
Участники акции потребовали от Международного суда отклонить надуманные притязания Армении, уважать территориальную целостность многокультурного и миролюбивого Азербайджана.
Отметим, что акция прошла во время публичных слушаний в Международном суде ООН (МС) в Гааге по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на основании обращения армянской стороны.