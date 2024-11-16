Члены азербайджанской НПО, подвергшиеся насилию по указанию конгрессмена США, распространили заявление

Группа представителей гражданского общества Азербайджана выступила с совместным заявлением о насилии и травмах, которые были нанесены им по указанию конгрессмена США Фрэнка Паллоне.

Группа представителей гражданского общества Азербайджана выступила с совместным заявлением о насилии и травмах, которые были нанесены им по указанию конгрессмена США Фрэнка Паллоне.

Report представляет заявление:

"Мы - группа представителей азербайджанских НПО заявляем правоохранительным органам Азербайджанской Республики о том, что по указанию прибывшего в Баку конгрессмена США Фрэнка Паллоне подверглись насилию со стороны его охранников.

Исламофоб, тюркофоб, финансовый мошенник, коррупционер, конгрессмен США Фрэнк Паллоне - человек, ненавидящий азербайджанский народ, вся его деятельность построена на клевете против Азербайджана. Он защищает интересы армянского лобби в США, и неоднократно проявлял неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Мы сожалеем, что ООН пригласила такого человека на COP29.

Мы протестуем против его визита в Азербайджан. Проводя мирную акцию протеста перед отелем, где он остановился, мы потребовали, чтобы он извинился перед азербайджанским народом. Он - человек, который покровительствует военному преступнику. В период оккупации природа Карабаха была уничтожена, территория оказалась в состоянии экологического кризиса. Приглашение такого человека ООН на глобальное экологическое мероприятие, посвященное изменению климата, войдет в историю COP как постыдный случай. Во время нашей акции Фрэнк Паллоне приказал своим охранникам напасть на нас, а сам не ответил на наши вопросы.

В ходе мирной акции охранники Фрэнка Паллоне нанесли нам многочисленные травмы. Мы получили повреждения различной степени тяжести разных частей тела.

Нашу жизнь удалось спасти местным правоохранительным органам. Фото и видео с акции стали достоянием общественности. Мы требуем расследования этих кадров и принятия правовых мер в отношении охранников Фрэнка Паллоне, а также его самого, неоднократно незаконно пересекшего границы Азербайджана в период оккупации.

Фрэнка Паллоне должен быть привлечен к правосудию в Азербайджане.

Мы обратимся в правоохранительные органы с официальным заявлением о травмах и насилии, которым мы подверглись".

Документ подписали:

Кёнюль Бехдудова – председатель Общественного Объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе"

Хатира Велиева – председатель Общественного Объединения поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди"

Наиба Бехдудова – председатель благотворительного Общественного Объединения семей шехидов "Гюрур"

Гамза Юсубова – председатель Общественного Объединения Экологического просвещения и мониторинга

Рахиля Мехтиева – председатель Общественного Объединения "Социально-экономическое и экологическое развитие"

Амин Мамедов – соучредитель Коалиции Environmental Protection First

Асим Велиев – председатель Общественного Объединения "Вклад молодежи"

Тельман Гасымов – председатель Общественного Объединения "Научные исследования"

Наиля Исмаилова – Общественное Объединение Гуманитарной и социальной поддержки "Новая Жизнь"

Фатма Гаджиева – председатель Общественного Объединения Поддержки решения социальных проблем "Вефа"

Фуад Керимли – активист Общественного Объединения "Центр экономического и социального развития"

Эльчин Мухтарлы – председатель Общественного Объединения "Служение здоровью"

Зульфия Нуриева – председатель Общественного Объединения Поддержки социально-экономического и сельскохозяйственного развития

Рухсара Ахундова – председатель Общественного Объединения Помощи малообеспеченным мемьям "Кёнюль Эви"

Мехрибан Абдуллаева – председатель Общественного Объединения "Защита демократического общества и прав женщин"

Ирада Ризазаде – председатель Общественного Объединения во имя социального благополучия граждан

Рашад Мехдиев – председатель Общественного Объединения "Фотоклуб Гилявар"

Эльшад Мамедли – активист Общественного Объединения Просвещения граждан

Араз Ахмедов – председатель молодежного Общественного Объединения "Социальная интеграция выпускников интерната"

Джасарет Гусейнзаде – председатель Общественного Объединения Поддержки информационных и социальных инициатив

Махира Амиргусейнова – председатель Общественного Объединения "Женщины XXI века"

Адиль Адильзаде – председатель Общественного Объединения "Новая жизнь - Экономическое развитие"

Аяз Гусейнов – председатель Общественного Объединения больных гемофилией

Дуньяханым Алиева – председатель Общественного Объединения "Мир, Матери и Дети".