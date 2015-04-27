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    Члены азербайджанского парламента едут в Кыргызстан

    Садагят Велиева и Игбал Агазаде примут участие на заседании комиссии ТюркПА

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ С 28-го апреля по 1-ое мая депутаты парламента Садагят Велиева и Игбал Агазаде будут находиться в столице Кыргызстана городе Бишкек для участия на заседании комиссии ТюркПА.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы Милли Меджлиса.

    На 4-м заседании Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПА будут выслушаны доклады на тему "Выборы в странах-членах ТюркПА, избирательные системы и деятельность избирательных наблюдателей Ассамблеи".

    Кроме того, будет принято рекомендательное решение по данной теме, рассмотрят организационные вопросы, связанные с очередным заседанием комиссии.

    Азербайджанские депутаты примут участие в обсуждениях.

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