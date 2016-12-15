Член Совета Федерации России: Гражданам Азербайджана в России должна оказываться полная медицинская помощь

Москва. 15 декабря. REPORT.AZ/ Важной задачей перед парламентариями России и Азербайджана является гармонизация законодательства по ряду сфер. Об этом заявила московскому корреспонденту Report заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по социальной политике, заслуженный врач России Людмила Козлова.

По словам Л.Козловой, между депутатами Азербайджана и России присутствует высокий уровень контактов.

"У нас очень тесное взаимодействие: мы ездим в Баку, оттуда приезжают делегации в Москву. В течении года много мероприятий, в которых участвуем, и мы, и азербайджанские парламентарии", - заявил зампред комитета.

Она указала на необходимость налаживания контактов между Россией и Азербайджаном в сфере молодежной политики.

Коснувшись темы взаимодействия Азербайджана и России в других сферах, Л.Козлова подчеркнула, что налажен обмен опытом в сфере образования и здравоохранения, однако существует ряд насущных проблем, которые необходимо решать.

"Важной задачей перед парламентариями обеих стран является гармонизация законодательства в разных сферах: в образовании, здравоохранении и др. Показательным фактом является то, что 14 тыс. азербайджанских детей обучаются здесь в российских вузах, за счёт российского бюджета. Возникают некоторые проблемы в сфере миграции, которые мы должны вместе преодолевать", - добавила она.

По ее словам, азербайджанцам, которые учатся и работают в России, в случае заболевания оказывается только экстренная помощь.

"А надо, чтобы здесь оказывалась полная медицинская помощь, ведь они же живут здесь длительный срок", - сказала Л.Козлова.

Также зампред высоко оценила уровень образования в Азербайджане: "Образование в Азербайджане всегда было на высоком уровне. Я сама получала образование в Баку в русском секторе. И я до сих пор помню азербайджанскую грамматику и понимаю все, что говорят на этом языке, правда, разговариваю сама уже с акцентом. Такой вот высокий уровень образования в республике", - отметила она.