Член сената Калифорнии: Азербайджан играет важную роль в регионе и мире

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В американском городе Лос-Анджелес состоялось крупное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, приняли участие более 400 гостей, в том числе представители азербайджанской общины, представители штата Калифорния, представители Госдепа, генеральные и почетные консулы аккредитованных в Лос-Анджелесе различных стран, члены избирательных органов, видные деятели науки и культуры, голливудский актер Чич Марин, журналисты, руководители дружественных еврейской, турецкой, пакистанской, иранской, корейской, вьетнамской и латинских общин.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США. Генконсул Азербайджана в США Насими Агаев приветствовал гостей и выразил удовлетворение видеть их на праздновании столь важного и знаменательного юбилея.

Выступивший затем сенатор штата Калифорния Джош Ньюман отметил, что испытывает гордость от участия в знаменательном юбилее по случаю 100-летия АДР. Он высоко оценил дружбу и партнерство США и Азербайджана, отметил, что Азербайджан играет важную роль в регионе и мире, и выразил уверенность, что с годами отношения между двумя странами укрепятся. Сенатор Ньюман вручил генконсулу Насими Агаеву поздравление от имени Сената по случаю 100-летия АДР.

После выступил руководитель протокольного офиса города Лас-Вегас штата Невада Гейл Андерсон и бывший член городского совета города Монтерей штата Калифорния Нэнси Селфридж по случаю исторического юбилея вручили Н.Агаеву поздравительные декларации, подписанные губернатором штата Невада Брайаном Сандовалом, мэром Лас-Вегаса Каролин Гудман и мэром Монтерея Клайдом Робертсоном.

Мероприятие продолжилось выступлением молодого азербайджанского вокалиста Наиля Гурбанова, исполнившего образцы азербайджанской музыки и танцоров Намуса Зохрабова (заслуженный артист АР), Ольги Зохрабовой и Ляман Мусаевой. Гости также попробовали блюда азербайджанской кухни.

Праздничное мероприятие было встречено овациями.