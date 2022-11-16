Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы

Принятая в Сенате Франции резолюция, направленная против Азербайджана, не имеет силы.

Принятая в Сенате Франции резолюция, направленная против Азербайджана, не имеет силы.

Об этом французскому бюро Report заявила член Сената Франции Натали Гуле.

"Я проголосовала против этого документа, потому что уверена, что Азербайджан находится на верном пути. Как это всегда бывает, резолюция была принята под влиянием сильного армянского лобби во Франции", - сказала единственный сенатор, проголосовавший против этой резолюции.

Н. Гули отметила, что принятая резолюция не имеет никакой силы:

"Эта резолюция не окажет никакого негативного влияния на Азербайджан. Документ не имеет обязательной силы. Он не сможет изменить позицию правительства Франции. И вообще, не будем забывать, что Минской группы, сопредседателем которой была Франция, больше не существует".