Член ПАСЕ от Украины выразил сожаление о решении Ассамблеи относительно Азербайджана

“Я очень сожалею, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла такое решение в отношении Азербайджана”.

“Очень сожалею, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла подобное решение в отношении Азербайджана”.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа", член ПАСЕ Юрий Камельчук.

“Уверен, что если мы рассмотрим этот вопрос более детально, то увидим совсем другую картину. Территория Азербайджана была освобождена от оккупации. Надеюсь, что Азербайджан вскоре вернется к своей деятельности в Страсбурге”, - сказал депутат.

Он также поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине поддержку.

“Украина благодарна Азербайджану за поддержку, которая оказывается нашим гражданам, в том числе, и за помощь в медицинской реабилитации наших военнослужащих. Европа должна увидеть, что Азербайджан – гуманистическая страна", - добавил Камельчук.