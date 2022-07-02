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Член парламента Венесуэлы: Положительно оцениваю инициативу Азербайджана о создании парламентской сети ДН

Член парламента Венесуэлы: Положительно оцениваю инициативу Азербайджана о создании парламентской сети ДН Положительно оцениваю инициативу Азербайджана о создании парламентской сети Движения Неприсоединения.
Внешняя политика
2 июля 2022 г. 17:09

Положительно оцениваю инициативу Азербайджана о создании парламентской сети Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил член парламента Венесуэлы Тимотео де Хесус Самбрано Гедес

Он отметил, что данная инициатива дает большое преимущество для всех членов этой организации.

"А конференции, подобные Бакинской конференции парламентской сети ДН, содействуют укреплению отношений между странами и народами",- добавил он.

Он заявил, что между Азербайджаном и Венесуэлой существуют хорошие связи, а визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Баку можно назвать историческим. "Во время его визита стороны обсудили подписание договоров в разных сферах. После этого наши отношения выйдут на новый уровень"- заявил Тимотео де Хесус Самбрано Гедес.

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