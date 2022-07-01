Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН

Я рад, что президент Азербайджана Ильхам Алиев показал свое лидерство в Движении Неприсоединения, чтобы сделать данную организацию более сплоченным и создать платформу парламентской сети ДН, куда приходят парламентарии и делятся своими взглядами.

Радует тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев показал свое лидерство в Движении неприсоединения, продемонстрировал стремление сделать данную организацию более сплоченной и создать платформу парламентской сети ДН, где парламентарии смогут делиться своими взглядами.

Об этом Report заявил член парламента Уганды Алекс Рухунда.

"На этой конференции были приняты очень важные резолюции. Данные документы подтверждают приверженность государств-членов укреплению солидарности в странах ДН, в то же время есть осознание того, что мы больше не будем зависеть от развитых стран, веками доминировавших в мировой политике",- сказал он.

Как он отметил, "мировые державы борются за свои интересы", добавив, что члены движения должны держаться вместе для общего блага.

Парламентарий также рассказал о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Угандой. "Нам необходимо установить более тесные двухсторонние отношения с Азербайджаном. Мы экспортируем кофе в Азербайджан. Нам нужно расширить торговые связи между двумя странами",- заявил он.