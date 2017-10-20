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    Член парламента Онтарио: Отношения с Азербайджаном выгодны для обеих сторон

    Натали де Росье: Независимость позволила Азербайджану сохранить свою культуру

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Член парламента канадской провинции Онтарио Натали де Росье поздравила Азербайджан с Днем независимости во время выступления в законодательном органе провинции.

    Как сообщает Report, в своем выступлении она поздравила азербайджанскую общину Канады с праздником и напомнила, что  18 октября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики была принята Декларация о государственной независимости. 

    "Независимость позволила Азербайджану сохранить свою культуру, которой мы наслаждаемся здесь в Онтарио. Я признаю ценность партнерских и дружеский связей между Азербайджаном и Онтарио, которые имеют выгоду для обоих сторон. Желаю азербайджанской общине незабываемого Дня независимости", -  заявила она.

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