Член парламента Новой Каледонии: Достижение равенства между мужчинами и женщинами - наша главная цель

Развитие прав женщин в неоколониальный период имеет важное значение.

Развитие прав женщин в неоколониальный период имеет важное значение.

Как сообщает Report, об этом член парламента Новой Каледонии Мари-Лин Ударе Сакилия сказала на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованном Бакинской инициативной группой.

"Права женщин попирались. После 1958 года женщины смогли объединиться. В результате инициативы женщин были реализованы некоторые проекты, которые больше связаны с реабилитацией”, - сказала Сакилия.

"Развитие прав женщин в неоколониальный период имеет важное значение. Достижение равенства между мужчинами и женщинами является нашей главной целью. За последние четыре дня было проведено четыре мероприятия на эту тему. Мы считаем важным расширение прав и возможностей женщин в социально-экономической и политической сферах”, - сказала член парламента Новой Каледонии.