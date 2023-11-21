О нас

Член парламента Новой Каледонии: Достижение равенства между мужчинами и женщинами - наша главная цель

Член парламента Новой Каледонии: Достижение равенства между мужчинами и женщинами - наша главная цель Развитие прав женщин в неоколониальный период имеет важное значение.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 15:26
Член парламента Новой Каледонии: Достижение равенства между мужчинами и женщинами - наша главная цель

Развитие прав женщин в неоколониальный период имеет важное значение.

Как сообщает Report, об этом член парламента Новой Каледонии Мари-Лин Ударе Сакилия сказала на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованном Бакинской инициативной группой.

"Права женщин попирались. После 1958 года женщины смогли объединиться. В результате инициативы женщин были реализованы некоторые проекты, которые больше связаны с реабилитацией”, - сказала Сакилия.

"Развитие прав женщин в неоколониальный период имеет важное значение. Достижение равенства между мужчинами и женщинами является нашей главной целью. За последние четыре дня было проведено четыре мероприятия на эту тему. Мы считаем важным расширение прав и возможностей женщин в социально-экономической и политической сферах”, - сказала член парламента Новой Каледонии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyalı deputat: "Ümidliyik ki, dekolonizasiya siyasəti uğursuzluğa düçar olacaq”

Экслюзивные новости

АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi