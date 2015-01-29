Член парламента Канады выступил с заявлением "Трагедия кровавого января в Азербайджане"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В ходе заседания Общественной палаты парламента Канады, на этой неделе возобновившего деятельность после зимнего перерыва, член парламента, председатель Канадско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Барри Деволин (Barry Devolin) выступил с заявлением "Трагедия кровавого января в Азербайджане". Об этом сообщили Report в посольстве Канады.

В заявлении говорится: "..... На прошлой неделе азербайджанский народ отмечал 25-ю годовщину чудовищной трагедии 20 января, произошедшую в конце холодной войны. 19 января 1990 года советское руководство в ответ на мирные демонстрации с требованием независимости Азербайджана для разгона этих демонстраций ввело в Баку войска и танки. В результате погибло 130 гражданских лиц и более 700 было ранено. В то время организация "Human Rights Watch" заявила, что "примененное Советской Армией насилие было несоразмерным уровню сопротивления азербайджанцев, и расценивается как массовое наказание".

Я, как председатель Канадско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, дважды возлагал венок к мемориалу памяти павшим 20 января на Аллее Шехидов и беседовал с моими азербайджанскими друзьями, которые были свидетелями этих событий.

В этом месяце канадцы вместе с азербайджанцами чтят память погибших и считают, что принесенные жертвы ускорили конец Советского Союза и холодной войны".