Член Палаты представителей Конгресса США поздравил президента Ильхама Алиева

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Президент Алиев.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Подавляющее большинство азербайджанского народа, проявив высокую веру в Вас, в очередной раз доверило Вам мандат для управления государством. Народ вновь доверил Вам руководство страной, поскольку Вы являетесь решительным и сильным лидером.

Убежден, что Вы продолжите те прекрасные дела, которые реализуете для Азербайджана и для развития связей с Соединенными Штатами. Ваша страна заслуживает сильного и талантливого лидера, который ставит интересы народа превыше всего и привержен миру и процветанию как внутри страны, так и за ее пределами.

Надеюсь, что в новый период Вашего президентства наши страны еще больше укрепят сотрудничество в области экономики и безопасности. Считаю, что двусторонние взаимовыгодные отношения между нашими странами должны и впредь развиваться и укрепляться.

Еще раз поздравляю Вас с переизбранием Президентом. Да хранит Господь Вас и всех азербайджанцев, пусть новый период Вашего руководства принесет мир, процветание и грандиозные успехи!"