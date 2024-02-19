Член Палаты представителей Конгресса США поздравил президента Ильхама Алиева

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый Президент Алиев.
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.
Подавляющее большинство азербайджанского народа, проявив высокую веру в Вас, в очередной раз доверило Вам мандат для управления государством. Народ вновь доверил Вам руководство страной, поскольку Вы являетесь решительным и сильным лидером.
Убежден, что Вы продолжите те прекрасные дела, которые реализуете для Азербайджана и для развития связей с Соединенными Штатами. Ваша страна заслуживает сильного и талантливого лидера, который ставит интересы народа превыше всего и привержен миру и процветанию как внутри страны, так и за ее пределами.
Надеюсь, что в новый период Вашего президентства наши страны еще больше укрепят сотрудничество в области экономики и безопасности. Считаю, что двусторонние взаимовыгодные отношения между нашими странами должны и впредь развиваться и укрепляться.
Еще раз поздравляю Вас с переизбранием Президентом. Да хранит Господь Вас и всех азербайджанцев, пусть новый период Вашего руководства принесет мир, процветание и грандиозные успехи!"