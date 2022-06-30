Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы

Страны Движения Неприсоединения знают насколько вопрос мира и безопасности актуален и важен в наши дни.

Страны Движения Неприсоединения знают насколько вопрос мира и безопасности актуален и важен в наши дни.

Об этом в интервью Report заявил член национального собрания Непала Рамчандра Рай.

Он отметил, что проходящая сегодня Бакинская конференция парламентской сети Движения неприсоединения очень важна для Непала.

"Мы все тут собрались во имя созидания и мира на Земле", - сказал он, добавив, что также должное внимание будет уделено устойчивому развитию. Так, по его словам, Бакинская конференция парламентской сети ДН еще раз декларирует свои принципы, базирующиеся на основе вышеперечисленного.

Говоря об азербайджано-непальских отношениях, он заявил, что с 1995 года по сей день Непал развивает сотрудничество с Азербайджаном. " После землетрясения в Непале в 2015, Азербайджан помог нам отстроить инфраструктуру. Мы хотим продолжать наше сотрудничество", - сказал Р.Рай.

По его словам, заслуживает одобрения деятельность Азербайджана по борьбе с COVID-19 в период пандемии.