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Член МПА АСЕАН: Подсчет голосов на выборах проводился в соответствии с международными стандартами

Член МПА АСЕАН: Подсчет голосов на выборах проводился в соответствии с международными стандартами Подсчет голосов на парламентских выборах в Азербайджане проводился в соответствии с международными стандартами.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 15:13
Член МПА АСЕАН: Подсчет голосов на выборах проводился в соответствии с международными стандартами

Подсчет голосов на парламентских выборах в Азербайджане проводился в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил член Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН) Мусин Сос.

Он сказал, что наблюдатели от их организации отметили наличие достаточного количества инвентаря и материалов на избирательных участках, а также то, что урны были открыты в присутствии пришедших на выборы первых избирателей.

М.Сос высоко оценил работу правительства Азербайджана в сфере обеспечения безопасности и общественного порядка.

"Избирательная система Азербайджана прозрачна, позволяет наблюдателям следить за процессом голосования и обеспечивает доступность всей необходимой информации. Подсчет голосов проводился в соответствии с международными стандартами", - сказал он.

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Версия на английском языке AIPA: Vote counting in Azerbaijan’s elections held in line with int’l standards
Версия на азербайджанском языке AIPA üzvü: Parlament seçkilərində səslərin sayılması beynəlxalq standartlara uyğun aparılıb

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