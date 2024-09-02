Член МПА АСЕАН: Подсчет голосов на выборах проводился в соответствии с международными стандартами

Подсчет голосов на парламентских выборах в Азербайджане проводился в соответствии с международными стандартами.

Подсчет голосов на парламентских выборах в Азербайджане проводился в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил член Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН) Мусин Сос.

Он сказал, что наблюдатели от их организации отметили наличие достаточного количества инвентаря и материалов на избирательных участках, а также то, что урны были открыты в присутствии пришедших на выборы первых избирателей.

М.Сос высоко оценил работу правительства Азербайджана в сфере обеспечения безопасности и общественного порядка.

"Избирательная система Азербайджана прозрачна, позволяет наблюдателям следить за процессом голосования и обеспечивает доступность всей необходимой информации. Подсчет голосов проводился в соответствии с международными стандартами", - сказал он.