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Глава миссии ОИС: Мы донесем до международной общественности факты военных преступлений Армении в Гяндже

Глава миссии ОИС: Мы донесем до международной общественности факты военных преступлений Армении в Гяндже Мы стали свидетелями преступлений, совершенных здесь армянами.
Внешняя политика
4 сентября 2023 г. 11:21
Глава миссии ОИС: Мы донесем до международной общественности факты военных преступлений Армении в Гяндже

Основная цель визита в Гянджу Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) - расследование на месте военных преступлений, совершенных Арменией, подготовка отчета на основе полученных фактов и доведение его до международной общественности.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Гяндже глава делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Мохаммед Лаваль Сулейман.

"Мы очень сожалеем о гибели детей, гражданских лиц. Мы донесем до международной общественности факты военных преступлений Армении в Гяндже”, - сказал он.

Отметим, что делегация Организации исламского сотрудничества во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулайманом находится с визитом в Гяндже. Вчера делегация посетила освобожденные от оккупации Физулинский и Агдамский районы.

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Версия на английском языке OIC mission head: 'We will report crimes committed by Armenians in Ganja to international community'
Версия на азербайджанском языке İƏT missiyasının rəhbəri: “Ermənilərin Gəncədə törətdikləri cinayətləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıracağıq”

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