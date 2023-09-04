Глава миссии ОИС: Мы донесем до международной общественности факты военных преступлений Армении в Гяндже

Мы стали свидетелями преступлений, совершенных здесь армянами.

Основная цель визита в Гянджу Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) - расследование на месте военных преступлений, совершенных Арменией, подготовка отчета на основе полученных фактов и доведение его до международной общественности.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Гяндже глава делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Мохаммед Лаваль Сулейман.

"Мы очень сожалеем о гибели детей, гражданских лиц. Мы донесем до международной общественности факты военных преступлений Армении в Гяндже”, - сказал он.

Отметим, что делегация Организации исламского сотрудничества во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулайманом находится с визитом в Гяндже. Вчера делегация посетила освобожденные от оккупации Физулинский и Агдамский районы.