Член Милли Меджлиса участвует в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси

В столице Грузии, Тбилиси, начала работу 26-я Генассамблея Межпарламентской ассамблеи православия.
Как сообщает грузинское бюро Report, основная тема заседания, организованного в парламенте Грузии, посвящена роли парламентаризма в современных общественно-политических процессах.
В международном мероприятии принимают участие около 100 делегатов из 25 стран.
Азербайджан на ассамблее представляет депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.
В заседании, которое продлится до 22 июня, участники обсудят деятельность МАП, новые проекты и утвердят план мероприятий на 2019-2020 год. Запланирована встреча представителей с патриархом Грузии Илией II.
Работа ассамблеи завершится визитом делегаций в Кахетинский регион.
Cəmilə BabayevaАвтор новости