Член Милли Меджлиса участвует в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси

В столице Грузии, Тбилиси, начала работу 26-я Генассамблея Межпарламентской ассамблеи православия.

Как сообщает грузинское бюро Report, основная тема заседания, организованного в парламенте Грузии, посвящена роли парламентаризма в современных общественно-политических процессах.

В международном мероприятии принимают участие около 100 делегатов из 25 стран.

Азербайджан на ассамблее представляет депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.

В заседании, которое продлится до 22 июня, участники обсудят деятельность МАП, новые проекты и утвердят план мероприятий на 2019-2020 год. Запланирована встреча представителей с патриархом Грузии Илией II.

Работа ассамблеи завершится визитом делегаций в Кахетинский регион.