Член Конгресса США: Мы придаем особое значение отношениям с Азербайджаном

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с находящимися с визитом в Азербайджане членами Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщили Report в МИД, на встрече выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и США, обсудили вопросы еще большего углубления сотрудничества в двусторонней платформе.

Э.Мамедъяров проинформировал гостей о приоритетах внешней политики Азербайджана, реализуемых по инициативе и при участии нашей страны крупномасштабных энергопроектах, направлениях развития ненефтяного сектора.

Касаясь представляющего угрозу стабильности и безопасности в регионе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров заявил о недопустимости попыток изменения признанных на международном уровне границ, подчеркнул важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и необходимость безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Руководитель американской делегации Роберт Гутлат заявил, что США придают особое значение отношениям с Азербайджаном, добавив, что успехи сотрудничества в различных областях обещают новые перспективы.