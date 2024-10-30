Член комитета по правам человека раскритиковала отношение Франции к мигрантам

17:21 Член Комитета по правам человека из Нидерландов Ивонна Мария Дондерс обвинила Францию ​​в негуманном поведении по отношению к мигрантам и неправильной организации мест их содержания.

Член Комитета по правам человека из Нидерландов Ивонна Мария Дондерс обвинила Францию ​​в негуманном поведении по отношению к мигрантам и неправильной организации мест их содержания.

Как сообщает Report, свое мнение она выразила на 142-м заседании комитета по правам человека ООН.

Дондерс подчеркнула неудовлетворительную ситуацию с мигрантами в Кале и Гранд-Сенте:

"Власти Франции, по-прежнему, проводят политику нулевого заселения, согласно которой временные убежища систематически демонтируются каждые 48 часов, иногда с применением чрезмерной силы".

По ее словам, аналогичные опасения существуют также в отношении временных приютов для нелегальных мигрантов на Майотте в рамках операции "Вамбушу" с февраля 2023 года.

Представитель Нидерландов заявила, что комитет также обеспокоен задержанием мигрантов на французско-итальянской границе.

По словам Дондерс, принятый в январе 2024 года миграционный закон расширяет критерии для депортации, включив в них мелкие правонарушения и поведение, считающееся угрозой общественному порядку, а также позволяет властям задерживать иностранных граждан в административном порядке даже без оснований для фактической депортации.

"Существуют аналогичные опасения по поводу ситуации на Майотте, где для запрашивающих убежища действует специальный режим с меньшим количеством процессуальных гарантий", - добавила она.