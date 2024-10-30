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Член комитета по правам человека раскритиковала отношение Франции к мигрантам

Член комитета по правам человека раскритиковала отношение Франции к мигрантам 17:21 Член Комитета по правам человека из Нидерландов Ивонна Мария Дондерс обвинила Францию ​​в негуманном поведении по отношению к мигрантам и неправильной организации мест их содержания.
Внешняя политика
30 октября 2024 г. 18:04
Член комитета по правам человека раскритиковала отношение Франции к мигрантам

Член Комитета по правам человека из Нидерландов Ивонна Мария Дондерс обвинила Францию ​​в негуманном поведении по отношению к мигрантам и неправильной организации мест их содержания.

Как сообщает Report, свое мнение она выразила на 142-м заседании комитета по правам человека ООН.

Дондерс подчеркнула неудовлетворительную ситуацию с мигрантами в Кале и Гранд-Сенте:

"Власти Франции, по-прежнему, проводят политику нулевого заселения, согласно которой временные убежища систематически демонтируются каждые 48 часов, иногда с применением чрезмерной силы".

По ее словам, аналогичные опасения существуют также в отношении временных приютов для нелегальных мигрантов на Майотте в рамках операции "Вамбушу" с февраля 2023 года.

Представитель Нидерландов заявила, что комитет также обеспокоен задержанием мигрантов на французско-итальянской границе.

По словам Дондерс, принятый в январе 2024 года миграционный закон расширяет критерии для депортации, включив в них мелкие правонарушения и поведение, считающееся угрозой общественному порядку, а также позволяет властям задерживать иностранных граждан в административном порядке даже без оснований для фактической депортации.

"Существуют аналогичные опасения по поводу ситуации на Майотте, где для запрашивающих убежища действует специальный режим с меньшим количеством процессуальных гарантий", - добавила она.

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Версия на английском языке Dutch member of Human Rights Committee criticizes France for its treatment of migrants
Версия на азербайджанском языке İnsan Hüquqları Komitəsinin niderlandlı üzvü Fransanın miqrantlarla davranışını tənqid edib

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