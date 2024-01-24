Член делегации украинской Рады в ПАСЕ: Нас огорчает отношение к Азербайджану

"Мы опечалены отношением ПАСЕ к Азербайджану".

"Мы огорчены отношением ПАСЕ к Азербайджану".

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказал член делегации украинской Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко в своем выступлении во время зимней сессии.

"Этот институт очень жестко относится к Азербайджану. В чем причина этого? Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года. С тех пор ситуация в Азербайджане ничуть не ухудшилась. Единственное, что изменилось, это то, что республика восстановила свою территориальную целостность в пределах законных границ ", - сказал А.Гончаренко.

Украинский депутат отметил, что сегодня Азербайджан делает все возможное для подписания мирного договора с Арменией:

"Азербайджан пытается восстановить мирные отношения с Арменией. Мы все хотим этого, потому что он всем нам нужен. Давайте все объединимся ради этого мира".