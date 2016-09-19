Член ЦИК Грузии: Мы продуктивно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере избирательной системы

Тбилиси. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Между Центральными избирательными комиссиями Грузии и Азербайджана сложились очень хорошие отношения. Мы очень продуктивно сотрудничаем".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил член Центризбиркома Грузии (ЦИК) Дмитрий Джавахадзе.

Он отметил, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими союзниками, что способствует развитию сотрудничества между избирательными комиссиями, как и в других отраслях, укреплению отношений: "Сегодня ЦИК обеих стран плодотворно сотрудничают. Иногда на международных мероприятиях мы выступаем с одинакового ракурса".

По его словам, такие вопросы, как усовершенствование избирательной системы, применение передовых методов во время выборов, обмен опытом и др., являются приоритетными вопросами сотрудничества между ЦИК обеих стран: "Азербайджан уже пользуется рядом передовых методов в связи с усовершенствованием избирательной системы. Мы тоже воспользуемся этими методами".