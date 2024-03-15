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Член британского парламента: Эпоха традиционной энергетики приближается к завершению

Член британского парламента: Эпоха традиционной энергетики приближается к завершению Эпоха традиционной энергетики приближается к завершению.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:35
Член британского парламента: Эпоха традиционной энергетики приближается к завершению

Эпоха традиционной энергетики приближается к завершению.

Как сообщает Report, об этом сказал член парламента Великобритании Алок Шарма на четвертой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

Он призвал все страны объединить свои усилия для принятия мер, поскольку изменение климата затрагивает каждую из них.

Шарма выразил уверенность в том, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) станет историческим событием: "В действительности, каждая Конференция сторон имеет историческое значение. Тем не менее, я считаю, что COP29 послужит важной основой для решения проблем".

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Версия на азербайджанском языке Britaniya parlamentinin üzvü: Artıq ənənəvi enerjinin sonunu yaşayırıq

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