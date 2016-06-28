Член азербайджанской делегации в ПАСЕ прокомментировал обвинения касательно взятки

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Заявления о предложении правительством Азербайджана взятки итальянскому депутату Луке Волонте необоснованы. Это ложь и часть грязной операции против Азербайджана. Подобные операции армян в отношении Азербайджана никогда не прекратятся, так как у них нет другого выхода, как заниматься клеветой".

Об этом в интервью Report заявил член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ровшан Рзаев.

Касаясь заявлений о получении итальянским парламентарием Л.Волонте взятки от правительства Азербайджана в размере 2 млн. 390 тыс. евро, Р.Рзаев сказал, что все заявления в рамках ПАСЕ против Азербайджана необоснованны: "Мы неоднократно просили их разъяснить понятие "политический заключенный". Однако, они затруднялись ответить на этот вопрос. После решения некоторых проблем они вновь подняли вопрос и заявили о якобы передаче Луке Волонте взятки. Во-первых, если была дана взятка, тогда почему же деньги перечислены со счета на счет?! Мы не располагаем информацией о том, какой операцией занят Волонте. В рамках ПАСЕ представлены свыше 27 стран и более 360 депутатов. Разве Волонте руководит стольким количеством депутатов и они выполняют каждое его слово? Я был свидетелем данного заседания, даже некоторые депутаты проголосовали против Азербайджана. Все эти заявления построены на лжи и какой-либо перспективы нет".

Р.Рзаев отметил, что те, кто поднимает данный вопрос, должны поинтересоваться правами человека в Армении: "Политика руководства Армении во всех отношениях потерпела крах. Еще раз подчеркиваю, что это кампания, проводимая Арменией для очернения Азербайджана. Если бы данное заявление было как-то связано с Азербайджаном, мы выразили бы протест. Однако, это никак не относится к Азербайджану. Здесь упоминают Италию, и итальянцы дадут оценку вопросу".

Напомним, что в опубликованной в итальянском издании Il Fatto статье отмечается о якобы получении в 2013 году представителем Италии в ПАСЕ Лукой Волонте от правительства Азербайджана взятки в размере 2 млн. 390 тыс. евро. В данном вопросе упоминается имя азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова.