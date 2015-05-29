​Чижов: Сотрудничество Сербии и Азербайджана по газу не помешает отношениям с Россией

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Возможное участие Сербии в проекте строительства газопровода из Азербайджана не помешает сотрудничеству с Россией. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Нет ничего удивительного, что страны юго-восточной Европы, включая Сербию, ту же Македонию, судя по последним заявлениям, смотрят, какие альтернативные варианты могут представлять для них интерес. Это не значит, что они отказываются от реализации совместных проектов с нами", — заявил Чижов журналистам в Москве.

По его словам, российское участие возможно и в Трансадриатическом газопроводе (TAP).

Накануне премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова диверсифицировать источники поставок газа, в частности, путем присоединения к газопроводу, который будет поставлять энергоресурсы из Азербайджана в Европу.