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    ​Чижов: Сотрудничество Сербии и Азербайджана по газу не помешает отношениям с Россией

    По его словам, российское участие возможно и в проекте TAP

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Возможное участие Сербии в проекте строительства газопровода из Азербайджана не помешает сотрудничеству с Россией. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,  заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

    "Нет ничего удивительного, что страны юго-восточной Европы, включая Сербию, ту же Македонию, судя по последним заявлениям, смотрят, какие альтернативные варианты могут представлять для них интерес. Это не значит, что они отказываются от реализации совместных проектов с нами", — заявил Чижов журналистам в Москве.

    По его словам, российское участие возможно и в Трансадриатическом газопроводе (TAP).

    Накануне премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова диверсифицировать источники поставок газа, в частности, путем присоединения к газопроводу, который будет поставлять энергоресурсы из Азербайджана  в Европу. 

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