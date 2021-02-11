Число виз, выданных иностранным гражданам в прошлом году

Предоставление электронных виз через систему ASAN Visa приостановлено в целях предотвращения распространения COVID-19

В прошлом году посредством системы ASAN Viza было выдано 80 402 электронные визы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана за 2020 год.

Отмечается, что 43 044 из этих виз были выданы в международных аэропортах через порталы самообслуживания, из них 10 032 - срочные визы, 12 966 – групповые визы.

Наибольшее число обращений за визами поступало от граждан Ирана.

В период карантина, применяемого на территории страны в целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), иностранцы и лица без гражданства, посещающие Азербайджан в связи со служебной необходимостью или с целью посещения близких родственников на основании разрешения Кабинета министров, были обеспечены визами посредством системы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров от 12 марта 2020 года, предоставление электронных виз через систему ASAN Visa приостановлено в целях предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане.