О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число виз, выданных иностранным гражданам в прошлом году

Число виз, выданных иностранным гражданам в прошлом году Предоставление электронных виз через систему ASAN Visa приостановлено в целях предотвращения распространения COVID-19
Внешняя политика
11 февраля 2021 г. 10:13
Число виз, выданных иностранным гражданам в прошлом году
0 : 00
0 : 00

В прошлом году посредством системы ASAN Viza было выдано 80 402 электронные визы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана за 2020 год.

Отмечается, что 43 044 из этих виз были выданы в международных аэропортах через порталы самообслуживания, из них 10 032 - срочные визы, 12 966 – групповые визы.

Наибольшее число обращений за визами поступало от граждан Ирана.

В период карантина, применяемого на территории страны в целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), иностранцы и лица без гражданства, посещающие Азербайджан в связи со служебной необходимостью или с целью посещения близких родственников на основании разрешения Кабинета министров, были обеспечены визами посредством системы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров от 12 марта 2020 года, предоставление электронных виз через систему ASAN Visa приостановлено в целях предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il əcnəbi vətəndaşlara verilən vizaların sayı məlum olub

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi