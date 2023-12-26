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Число просящих убежища в Германии азербайджанцев сократилось

Число просящих убежища в Германии азербайджанцев сократилось За январь-ноябрь 2023 года убежище в Германии запросили 325 801 иностранец.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 16:23
Число просящих убежища в Германии азербайджанцев сократилось

За январь-ноябрь 2023 года убежище в Германии запросили 325 801 иностранец.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщило Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Только в ноябре было принято 35 316 заявлений о предоставлении убежища, а в январе-ноябре было вынесено 242 185 решений о предоставлении убежища.

По данным BAMF, в этом году количество заявлений о предоставлении убежища увеличилось на 60,3%. 21 287 заявлений касались детей в возрасте до одного года, родившихся в Германии.

На получение статуса беженца больше всего подают заявление граждане Сирии, Турции, Афганистана, Ирака и Ирана.

Федеральное ведомство связало уменьшение количества запросов о предоставлении убежища со стороны граждан некоторых стран, таких как Азербайджан, с их возможностью приехать в Германию по учебным и рабочим визам.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens seeking asylum in Germany drops
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb

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