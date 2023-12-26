Число просящих убежища в Германии азербайджанцев сократилось

За январь-ноябрь 2023 года убежище в Германии запросили 325 801 иностранец.

За январь-ноябрь 2023 года убежище в Германии запросили 325 801 иностранец.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщило Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Только в ноябре было принято 35 316 заявлений о предоставлении убежища, а в январе-ноябре было вынесено 242 185 решений о предоставлении убежища.

По данным BAMF, в этом году количество заявлений о предоставлении убежища увеличилось на 60,3%. 21 287 заявлений касались детей в возрасте до одного года, родившихся в Германии.

На получение статуса беженца больше всего подают заявление граждане Сирии, Турции, Афганистана, Ирака и Ирана.

Федеральное ведомство связало уменьшение количества запросов о предоставлении убежища со стороны граждан некоторых стран, таких как Азербайджан, с их возможностью приехать в Германию по учебным и рабочим визам.