Число принятых на рассмотрение ЕСПЧ дел по Азербайджану сократилось вдвое

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 43 решения по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2018 год". Для сравнения, в 2017 году этот показатель был почти в 2 раза выше: вынесено 97 решений по Азербайджану.

Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было принято на рассмотрение 313 заявлений по Азербайджану. 261 из них было отклонено.

По сравнению с 2017-м годом количество принятых на рассмотрение ЕСПЧ дел касательно Азербайджана сократилось в 2 раза. Для сравнения, в 2017 году было принято на рассмотрение 679 заявлений из Азербайджана, 210 из них были отклонены.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году.