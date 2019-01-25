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    Число принятых на рассмотрение ЕСПЧ дел по Азербайджану сократилось вдвое

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 43 решения по Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2018 год". Для сравнения,  в 2017 году этот показатель был почти в 2 раза выше:  вынесено  97 решений по Азербайджану. 

    Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было принято на рассмотрение 313 заявлений по Азербайджану. 261 из них  было отклонено.

    По сравнению с 2017-м годом количество принятых на рассмотрение ЕСПЧ дел касательно Азербайджана сократилось в 2 раза. Для сравнения, в 2017 году было принято на рассмотрение 679  заявлений из Азербайджана, 210 из них были отклонены.

    Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году. 

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