Число получивших во Франции убежище азербайджанцев сократилось вдвое за последние 4 года

За последние 4 года вдвое сократилось количество азербайджанцев, получивших во Франции убежище.

Как сообщает французское бюро Report, в 2015 году во Франции получили убежище 182 азербайджанских мигранта, однако в 2018 году это право дали только 81 лицу.

Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) в 2015 году дало отрицательный ответ на 88,4% обращений азербайджанских мигрантов, в 2016 году - 84,2%, 2017 году - 82,9%, 2018 году - 88,9%. В результате они наняли адвокатов и подали жалобу в Национальный суд по вопросам убежища Франции для пересмотра их дел. Однако в 2015 году 79,5% азербайджанским мигрантам из суда пришел отрицательный ответ, в 2016 году - 77,2%, в 2017 году - 83,6%, в 2018 году - 81,2%.

Так, в 2015 году убежище во Франции получили 182, 2016 году - 166, 2017 году - 116 и 2018 году - 81 азербайджанский мигрант.