Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10

Число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 10.

Число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 10.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что помимо шести граждан страны, личности которых уже были установлены, подтверждена гибель Исмаиллы Хумама Фахри оглу (2002 г.р.), Назарзаде Гюндюза Мубариз оглу (2000 г.р.), Гулиева Самира Гасан оглу (2000 г.р.) и Годжаевой Лиды Сулейман гызы (1950 г.р.).

"Тела погибших планируется доставить в Азербайджан 16 февраля. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительного землетрясения", - отметили в МИД.