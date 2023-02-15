О нас

Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10

Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10 Число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 10.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 12:04
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10

Число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 10.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что помимо шести граждан страны, личности которых уже были установлены, подтверждена гибель Исмаиллы Хумама Фахри оглу (2002 г.р.), Назарзаде Гюндюза Мубариз оглу (2000 г.р.), Гулиева Самира Гасан оглу (2000 г.р.) и Годжаевой Лиды Сулейман гызы (1950 г.р.).

"Тела погибших планируется доставить в Азербайджан 16 февраля. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительного землетрясения", - отметили в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye earthquake kills 10 Azerbaijani citizens - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində 10 Azərbaycan vətəndaşı həlak olub - RƏSMİ

Экслюзивные новости

Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
14 февраля 2023 г. 12:17
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
13 февраля 2023 г. 15:34
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi