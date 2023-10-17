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Число погибших азербайджанцев в результате атак ХАМАС на Израиль достигло восьми

Число погибших азербайджанцев в результате атак ХАМАС на Израиль достигло восьми В результате атак ХАМАС на Израиль погибли восемь уроженцев Азербайджана.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 10:24
Число погибших азербайджанцев в результате атак ХАМАС на Израиль достигло восьми

В результате атак ХАМАС на Израиль погибли восемь уроженцев Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представляем имена погибших:

Шамиль Аббасов (гражданин Израиля)

Эмин Ахундов (двойное гражданство)

Илькин Назаров (двойное гражданство)

Лиор Азизов (гражданин Израиля)

Роман Гандель (гражданин Израиля)

Эден Абдуллаев (гражданин Израиля)

Эмиль Самуелов (гражданин Израиля)

Жиар Давидов (гражданин Израиля)

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Версия на английском языке Number of people of Azerbaijani origin killed in HAMAS attacks in Israel reaches 8
Версия на азербайджанском языке HƏMAS-ın hücumları nəticəsində İsraildə həlak olan azərbaycanəsilli şəxslərin sayı 8-ə çatıb

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