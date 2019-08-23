Число обращений азербайджанских мигрантов во французский суд уменьшилось за последние 4 года

За последние 4 года сократилось количество азербайджанских мигрантов, обращающихся в Национальный Суд по вопросам права на убежище (CNDA) Франции.

Как передает французское бюро Report, это произошло после того, как французское управление по делам беженцев негативно отреагировало на ходатайства о предоставлении убежища.

В результате с 2015 года продолжает сокращаться количество обращений в Национальный Суд по вопросам права на убежище от азербайджанских мигрантов в связи с повторным рассмотрением их дел. Так, в 2015 году количество обратившихся в суд азербайджанцев по сравнению с предыдущим годом сократилось на 15,5%, в 2016 году - 12.8%, в 2017 году - 28,3%, в 2018 году - 17,8%.

Отметим, что в Национальный Суд по вопросам права на убежище Франции в 2018 году по сравнению с прошедшим годом поступило на 900% больше обращений от мигрантов из Кувейта, 766,7% - из Бразилии, 600% - из Уганды.