​Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превысило 1 млн

Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превышает 1 млн.

Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превышает 1 млн.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

"После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года стало известно, что достоверность небольшой части минных карт, существование которых Армения сначала отрицала, а затем представила в результате международного давления, составила всего 25%. Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах отмечено, что на наших территориях якобы заложено 400 тыс. мин, в действительности же количество мин превышает 1 млн", - подчеркивается в заявлении в МИД.