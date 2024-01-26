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​Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превысило 1 млн

​Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превысило 1 млн Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превышает 1 млн.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 00:32
​Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превысило 1 млн

Число мин, заложенных армянами на территориях Азербайджана, превышает 1 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

"После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года стало известно, что достоверность небольшой части минных карт, существование которых Армения сначала отрицала, а затем представила в результате международного давления, составила всего 25%. Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах отмечено, что на наших территориях якобы заложено 400 тыс. мин, в действительности же количество мин превышает 1 млн", - подчеркивается в заявлении в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Azərbaycanda basdırdıqları minaların sayı 1 milyondan çoxdur - RƏSMİ

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