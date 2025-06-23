Число эвакуированных из Ирана через Азербайджан иностранцев сокращается

Число эвакуированных из Ирана через Азербайджан иностранцев сокращается

На 11-й день израильско-иранского конфликта наблюдается снижение числа иностранных граждан, желающих эвакуироваться через КПП "Астара" в Азербайджан.

Как сообщает южное бюро Report, за последние сутки среди эвакуированных преимущественно граждане США, Великобритании, Канады, Бельгии, Португалии, Хорватии, Китая и Шри-Ланки.

При пересечении границы Азербайджана для эвакуируемых создаются комфортные условия: оказывается необходимая медицинская помощь нуждающимся и предлагается чайный стол.

Среди недавно эвакуированных встречаются и граждане Ирана. Один из них, Сейид Хасан Асадуллахи, рассказал, что его сын, проживающий в Канаде, обеспокоенный безопасностью родителей, отправил им визы для возможности переезда в Канаду.