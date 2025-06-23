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Число эвакуированных из Ирана через Азербайджан иностранцев сокращается

Число эвакуированных из Ирана через Азербайджан иностранцев сокращается Число эвакуированных из Ирана через Азербайджан иностранцев сокращается
Внешняя политика
23 июня 2025 г. 14:51
Число эвакуированных из Ирана через Азербайджан иностранцев сокращается

На 11-й день израильско-иранского конфликта наблюдается снижение числа иностранных граждан, желающих эвакуироваться через КПП "Астара" в Азербайджан.

Как сообщает южное бюро Report, за последние сутки среди эвакуированных преимущественно граждане США, Великобритании, Канады, Бельгии, Португалии, Хорватии, Китая и Шри-Ланки.

При пересечении границы Азербайджана для эвакуируемых создаются комфортные условия: оказывается необходимая медицинская помощь нуждающимся и предлагается чайный стол.

Среди недавно эвакуированных встречаются и граждане Ирана. Один из них, Сейид Хасан Асадуллахи, рассказал, что его сын, проживающий в Канаде, обеспокоенный безопасностью родителей, отправил им визы для возможности переезда в Канаду.

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Версия на английском языке ФотоNumber of foreigners evacuated from Iran via Azerbaijan decreases
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilən əcnəbilərin sayı azalır

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