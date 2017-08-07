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    Число действующих в Азербайджане посольств достигло 64

    В Азербайджане открылось посольство Коста-Рики

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Парвин Мирзазаде встретился с новоназначенным временным поверенным в делах Коста-Рики в Азербайджане Жаиро Лопес Боланьос.

    Как сообщили Report в МИД, Жаиро Лопес Боланьос в связи со своим соответствующим назначением и открытием посольства Коста-Рики в Азербайджане передал противоположной стороне письмо министра иностранных дел и вероисповедания этой страны Мануэля Гонсалеса Санса министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития дружественных связей между Азербайджаном и Коста-Рикой.

    В министерстве отметили, что с открытием посольства Коста-Рики в Азербайджане действуют посольства 64 стран, 12 представительств международных организаций и 4 генеральных консульства. 

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