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Число азербайджанских студентов, обучающихся в США, выросло на 23%

Число азербайджанских студентов, обучающихся в США, выросло на 23% В 2022 году в университетах США обучался 901 азербайджанец, что на 23,8% больше, чем годом ранее.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 17:18
Число азербайджанских студентов, обучающихся в США, выросло на 23%

В 2022 году в университетах США обучался 901 азербайджанец, что на 23,8% больше, чем годом ранее.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети "Х".

"В этом учебном году в США получают образование более 900 азербайджанцев. Это приблизительно на 25% больше, чем в годом ранее”, - сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара.

Дипломат отметил, что подобная положительная тенденция свидетельствует о значительном увеличении возможностей для сотрудничества и достижения общего успеха.

По словам одного из выпускников обменной программы FLEX, самое поразительное в образовательной системе США это то, что лица с инвалидностью также вовлечены в образовательный процесс в специальном инклюзивном формате.

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Версия на английском языке 901 Azerbaijanis studied in US during past academic year
Версия на азербайджанском языке Ötən il ABŞ-də 901 azərbaycanlı tələbə təhsil alıb

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