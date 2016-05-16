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    Чингиз Аскеров: Готовится новый список кандидатов в судьи, которые будут представлять Азербайджан в Европейском суде

    После определения кандидатов список вновь будет представлен Парламентской Ассамблее Совета Европы

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вновь вернула список кандидатов в судьи, которые будут представлять Азербайджан в Европейском суде по правам человека.

    Об этом Report заявил руководитель сектора по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами при Администрации президента, постоянный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

    Он отметил, что в настоящее время готовится новый список кандидатов в судьи: "После определения кандидатов список вновь будет представлен Парламентской Ассамблее Совета Европы".

    Отметим, что срок полномочий судьи Ханлара Гаджиева, представляющего Азербайджан в Европейском суде, истек 31 октября 2015 года. 

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