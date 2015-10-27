​Чингиз Аскеров: Азербайджан направил письмо протеста председателю Европейского суда

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан полностью выполняет решения Европейского суда по правам человека". Как сообщает Report, об этом завил представитель Европейского суда по правам человека в Азербайджане Чингиз Аскеров, комментируя резолюции Комитета министров Совета Европы о невыполнении Азербайджаном некоторых решений суда.

Ч.Аскеров отметил, что Европейский суд не имеет никаких проблем с Азербайджаном по вопросу выполнения решений и в связи с этим существует политическая воля страны: "Мы выполняем решения Европейского суда. Это политическая позиция страны". По его мнению, позиция, отраженная в резолюциях Комитета министров Совета Европы по Азербайджану, далека от права.

Что касается находящихся на коммуникации дел в связи с Азербайджаном, Ч.Аскеров отметил, что их много и эта цифра остается стабильной: "Не могу сказать, что количество дел на коммуникации увеличилось или сократилось".

По словам Ч.Аскерова, в недавнем письме председателю Европейского суда доведена позиция Азербайджана: "Мы имеем претензии по вопросу рассмотрения жалоб в Европейском суде, а также придания Европейским судом приоритета некоторым заявлениям, и мы предъявили им эти претензии. Считаю, что наша позиция верна".