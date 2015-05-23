​Чингиз Абдуллаев стал президентом Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского моря

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского моря Чингиз Абдуллаев стал президентом этой организации. Как сообщает Report, официальная передача председательства Международного фонда по принципу ротации от Исмаила Сафи (Турция) к Чингизу Абдуллаеву (Азербайджан) состоялась в рамках проходящего в Баку заседания Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского моря.

Международный Фонд сотрудничества и партнерства Чёрного Моря и Каспийского Моря (МФЧМКМ) — это неправительственная и некоммерческая организация, созданная 4-го марта 2009 г. в Бухаресте по инициативе президента Румынии Траяна Бэсеску и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Членами Совета Директоров этой уникальной в регионе организации являются известные представители двадцати стран региона — политики, дипломаты, профессора из Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Румынии, Сао Томе и Принсипе, Сербии, Турции, Украины, Хорватии, Черногории, Швейцарии и ЮАР.