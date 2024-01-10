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Чингиз Абдуллаев: Действия Франции в отношении памятника Хуршидбану Натаван – варварство

Чингиз Абдуллаев: Действия Франции в отношении памятника Хуршидбану Натаван – варварство Секретарь Союза писателей Азербайджана (СПА) Чингиз Абдуллаев назвал варварством неуважительное отношение к памятнику азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во Франции.
Внешняя политика
10 января 2024 г. 15:36
Чингиз Абдуллаев: Действия Франции в отношении памятника Хуршидбану Натаван – варварство

Секретарь Союза писателей Азербайджана (СПА) Чингиз Абдуллаев назвал варварством неуважительное отношение к памятнику азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во Франции.

Как сообщает Report, об этом народный писатель сказал на брифинге СПА.

По его словам, инцидент наносит сильный удар по азербайджано-французским отношениям.

"Мы высоко ценим французскую культуру, но их отношение очевидно. В Азербайджане не стали бы поступать аналогичным образом по отношению ко Франции. Однако, к сожалению, политика Франции такова", - отметил Абдуллаев.

Председатель СПА, народный писатель Анар Рзаев, в свою очередь, назвал неприемлемыми действия официальных лиц Франции. Союз писателей Азербайджана требует прекратить эти неуважительные действия по отношению к памятнику Хуршидбану Натаван, сказал он.

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Версия на английском языке Chingiz Abdullayev: Humiliating attitude towards statue of Khurshidbanu Natavan in France is barbaric
Версия на азербайджанском языке Xalq yazıçısı: "Fransada Xurşidbanu Natəvanın heykəlinə qarşı aşağılayıcı münasibət vəhşilikdir"

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