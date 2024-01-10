Чингиз Абдуллаев: Действия Франции в отношении памятника Хуршидбану Натаван – варварство

Секретарь Союза писателей Азербайджана (СПА) Чингиз Абдуллаев назвал варварством неуважительное отношение к памятнику азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во Франции.
Как сообщает Report, об этом народный писатель сказал на брифинге СПА.
По его словам, инцидент наносит сильный удар по азербайджано-французским отношениям.
"Мы высоко ценим французскую культуру, но их отношение очевидно. В Азербайджане не стали бы поступать аналогичным образом по отношению ко Франции. Однако, к сожалению, политика Франции такова", - отметил Абдуллаев.
Председатель СПА, народный писатель Анар Рзаев, в свою очередь, назвал неприемлемыми действия официальных лиц Франции. Союз писателей Азербайджана требует прекратить эти неуважительные действия по отношению к памятнику Хуршидбану Натаван, сказал он.