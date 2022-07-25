Чилийский дипломат: Молодежная сеть ДН - результат председательства Азербайджана

Существование молодежной сети Движения неприсоединения (ДН) свидетельствует о важной работе, проделанной Азербайджаном в качестве председателя ДН.
Об этом Report заявил временный поверенный в делах Чили в Азербайджане Фидель Колома.
"Существование молодежной сети ДН стало возможным благодаря президентству Азербайджана. Это вторая инициатива Баку. Первой была парламентская сеть ДН, а теперь у нас есть и молодежная сеть. Это свидетельствует о солидной работе, проделанной Азербайджаном в качестве председателя организации, что признано всем международным сообществом", - сказал Ф. Колома.
Он напомнил, что, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, молодежь - это будущее мира, поэтому очень важно вовлекать ее в деятельность Движения неприсоединения.
При этом, чилийский дипломат подчеркнул и саму важность Движения неприсоединения, отметив, что оно является второй по величине организацией после ООН.