Чилийский дипломат: Молодежная сеть ДН - результат председательства Азербайджана

Существование молодежной сети Движения неприсоединения (ДН) свидетельствует о важной работе, проделанной Азербайджаном в качестве председателя ДН.

Существование молодежной сети Движения неприсоединения (ДН) свидетельствует о важной работе, проделанной Азербайджаном в качестве председателя ДН.

Об этом Report заявил временный поверенный в делах Чили в Азербайджане Фидель Колома.

"Существование молодежной сети ДН стало возможным благодаря президентству Азербайджана. Это вторая инициатива Баку. Первой была парламентская сеть ДН, а теперь у нас есть и молодежная сеть. Это свидетельствует о солидной работе, проделанной Азербайджаном в качестве председателя организации, что признано всем международным сообществом", - сказал Ф. Колома.

Он напомнил, что, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, молодежь - это будущее мира, поэтому очень важно вовлекать ее в деятельность Движения неприсоединения.

При этом, чилийский дипломат подчеркнул и саму важность Движения неприсоединения, отметив, что оно является второй по величине организацией после ООН.