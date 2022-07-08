Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса

Опыт Азербайджана в энергетике и инфраструктуре важен для Латинской Америки и стран Тихоокеанского альянса.

Опыт Азербайджана в энергетике и инфраструктуре важен для Латинской Америки и стран Тихоокеанского альянса.

Об этом в интервью Report заявил чилийский парламентарий, глава межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Томас де Рементериа.

По его словам, у парламентов Чили и Азербайджана есть общие сферы для сотрудничества, над развитием которого депутаты будут работать в будущем. "Мы можем строить отношения, которые дают возможности Азербайджану и Чили сотрудничать в таких сферах как экономика, образование, технологии, культура и политика", добавил депутат.

Говоря о сотрудничестве двух стран в рамках Тихоокеанского альянса, Томас де Рементериа заявил, что Чили заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Азербайджаном и в рамках этого торгового блока: "Для нас Азербайджан является очень важным партнером. Азербайджан – страна, имеющая очень выгодное геостратегическое расположение между Ближним Востоком и Центральной Азией. Опыт Азербайджана в энергетике и инфраструктуре очень важен для Латинской Америки, особенно для стран Тихоокеанского альянса".

Делегация депутатов парламента Чили побывала в Баку для участия в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Азербайджан является наблюдателем в Альянсе.

Офис Тихоокеанского альянса открылся в Баку в декабре прошлого года.