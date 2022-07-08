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Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией

Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией Азербайджан великолепно проявил себя в рамках председательства в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией

Азербайджан великолепно проявил себя в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Об этом в интервью Report заявила чилийский парламентарий София Сид Версалович.

"Движение неприсоединения является важной платформой, поскольку это вторая по численности организация в мире после ООН. Азербайджан также сыграл важную роль в борьбе с пандемией, и проявил большую солидарность, оказывая помощь другим странам в получении равного доступа к вакцинам. Мы это очень ценим", - заявила чилийский депутат.

София Сид Версалович отметила, что несмотря на географическую удаленность между Чили и Азербайджаном сложились хорошие отношения, и страны готовы продолжать укреплять экономическое сотрудничество, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.

Делегация депутатов парламента Чили побывала в Баку для участия в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

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Версия на азербайджанском языке Çilili deputat: “Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə vacib rol oynayıb”
Версия на английском языке Chilean MP commends Azerbaijan's role in fighting pandemic

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