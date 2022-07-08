Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией

Азербайджан великолепно проявил себя в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Азербайджан великолепно проявил себя в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Об этом в интервью Report заявила чилийский парламентарий София Сид Версалович.

"Движение неприсоединения является важной платформой, поскольку это вторая по численности организация в мире после ООН. Азербайджан также сыграл важную роль в борьбе с пандемией, и проявил большую солидарность, оказывая помощь другим странам в получении равного доступа к вакцинам. Мы это очень ценим", - заявила чилийский депутат.

София Сид Версалович отметила, что несмотря на географическую удаленность между Чили и Азербайджаном сложились хорошие отношения, и страны готовы продолжать укреплять экономическое сотрудничество, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.

Делегация депутатов парламента Чили побывала в Баку для участия в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".